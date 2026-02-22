Двое туристов на снегоходах застряли в снежном заносе в Каркаралинских горах
Из-за крайне опасного рельефа горно-скалистой местности спецтехника не могла пройти вплотную к месту затора.
Вечерняя прогулка на снегоходах в Каркаралинском районе Карагандиной области едва не обернулась бедой. Двое отдыхающих, спускаясь с горы Шайтанколь в сторону дома отдыха, оказались заблокированы в глубоком горном ущелье. Находясь в снежной ловушке, один из туристов набрал «112», передает BAQ.KZ.
Солнце садилось, еще немного и преграждавшие путь спасателям огромные сугробы со скрытым под ними буреломом и острыми камнями могли стать непреодолимыми.
В экстремальных условиях сотрудникам ДЧС пришлось буквально вручную прорубать путь через завалы и вызволять тяжелую технику и туристов из снежного капкана.
Благодаря силе и выносливости спасателей мужчины 1978 и 1979 г.г. были успешно эвакуированы из ущелья. К счастью, медицинская помощь спасенным не потребовалась.
