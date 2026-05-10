Двое туристов пропали вблизи извергающегося вулкана в Индонезии

Поисковая операция в районе вулкана Дуконo в индонезийской провинции Северное Малуку, где после извержения пропали двое туристов из Сингапура, осложняется продолжающейся вулканической активностью и сильными дождями, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил глава местного поисково-спасательного агентства Иван Рамдани.

По его словам, к операции привлечены около 150 спасателей, а также два беспилотника с тепловизорами. Основные поиски ведутся в районе примерно 100–150 метров от кромки кратера.

"Вулкан Дуконo продолжает извергаться, кроме того, в районе идут дожди. Спасательные работы проводятся только в промежутках между извержениями", - отметил он.

Вулкан начал извергаться 8 мая, выбросив столб пепла высотой до 10 км. После этого активность сохранялась, хотя и в меньших масштабах. Район кратера по-прежнему покрыт вулканическим пеплом.

Спасатели обнаружили рюкзаки, предположительно принадлежавшие двум пропавшим сингапурцам. По данным полиции, выжившие участники похода сообщили, что они могли погибнуть.

Ранее власти подтвердили гибель одного индонезийского туриста, который также числился пропавшим безвести.

В результате инцидента выжили 17 человек – семь граждан Сингапура и десять индонезийцев. МИД Сингапура сообщил, что граждане страны должны вернуться домой в воскресенье.

Индонезийское вулканологическое агентство сохраняет для Дуконo третий уровень опасности и запрещает любую деятельность в радиусе 4 км от кратера.