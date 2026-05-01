Двое военных погибли во время учений во Франции

Оба водолаза, вероятно, застряли в полости опоры моста через реку.

Сегодня 2026, 00:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 00:37
Сегодня 2026, 00:37
102
Фото: Pixabay.com

Во Франции двое военнослужащих погибли в результате несчастного случая во время дайвинга на реке Мен, передает BAQ.KZ со ссылкой на AFP.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел во время учений в городе Анже в ночь с понедельника на вторник. Водолазы в возрасте 24 и 30 лет участвовали в военных учениях по подводному плаванию.

По предварительным данным, оба водолаза, вероятно, застряли в полости опоры моста через реку.

Самое читаемое

Наверх