Двое военных погибли во время учений во Франции
Оба водолаза, вероятно, застряли в полости опоры моста через реку.
Сегодня 2026, 00:37
102Фото: Pixabay.com
Во Франции двое военнослужащих погибли в результате несчастного случая во время дайвинга на реке Мен, передает BAQ.KZ со ссылкой на AFP.
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел во время учений в городе Анже в ночь с понедельника на вторник. Водолазы в возрасте 24 и 30 лет участвовали в военных учениях по подводному плаванию.
По предварительным данным, оба водолаза, вероятно, застряли в полости опоры моста через реку.