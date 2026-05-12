Двое военных пострадали при подрыве на мине в Азербайджане
Военные получили травмы при выполнении служебных обязанностей, проводится расследование.
Сегодня 2026, 14:20
154Фото: кадр из видео
11 мая двое военнослужащих армии Азербайджана подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана, пишет Oxu.Az.
Раненые военнослужащие Махаммад Алибаба оглы Гусейнов и Камиль Джамиль оглы Гафланов были эвакуированы в ближайший медицинский пункт.
Сообщается, что им оказали первую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное, в настоящее время они проходят лечение в военно-медицинском учреждении.
По данному факту проводится расследование.
