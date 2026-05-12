Двое военных пострадали при подрыве на мине в Азербайджане

11 мая двое военнослужащих армии Азербайджана подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана, пишет Oxu.Az.

Раненые военнослужащие Махаммад Алибаба оглы Гусейнов и Камиль Джамиль оглы Гафланов были эвакуированы в ближайший медицинский пункт.

Сообщается, что им оказали первую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное, в настоящее время они проходят лечение в военно-медицинском учреждении.

По данному факту проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане волк напал на 47-летнего мужчину.