В Азербайджане волк напал на 47-летнего мужчину

В Загатальском районе Азербайджана волк напал на 47-летнего жителя села Ахахдере Айдына Гурбанова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Инцидент произошел сегодня утром на приусадебном участке.

Мужчина получил множественные раны. Он был доставлен в хирургическое отделение Загатальской районной центральной больницы, где ему диагностировали открытые раны различных частей тела.

Его лечение продолжается в стационаре.