В Азербайджане волк напал на 47-летнего мужчину
Сегодня 2026, 18:30
Фото: Pixabay.com
В Загатальском районе Азербайджана волк напал на 47-летнего жителя села Ахахдере Айдына Гурбанова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Инцидент произошел сегодня утром на приусадебном участке.
Мужчина получил множественные раны. Он был доставлен в хирургическое отделение Загатальской районной центральной больницы, где ему диагностировали открытые раны различных частей тела.
Его лечение продолжается в стационаре.
