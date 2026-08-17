Двое вымогателей получили по три года ограничения свободы в Актобе
Они угрожали поджечь магазин и заставляли брать кредиты.
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В Актобе суд вынес приговор двум мужчинам, которые вымогали деньги у продавца магазина автозапчастей, угрожая ему ножом и поджогом бутика. За месяц с лишним они получили от потерпевшего 1,02 млн тенге.
Согласно материалам дела, один из обвиняемых сначала потребовал у знакомого продавца 20 тысяч тенге. Через несколько дней он вновь пришел в магазин и получил еще 400 тысяч тенге. Позже к нему присоединился знакомый, после чего мужчины начали действовать вместе.
Чтобы заставить потерпевшего отдавать деньги, они показывали нож и угрожали поджечь бутик вместе с находившимся внутри товаром. Опасаясь за свою жизнь и имущество, мужчина передавал им деньги, в том числе средства, которые оформлял в кредит.
В общей сложности за период вымогательства обвиняемые получили 1 млн 20 тысяч тенге.
В суде оба мужчины признали вину и заявили, что возместили потерпевшему ущерб. Сам продавец подтвердил, что воспринимал угрозы серьезно, однако простил обвиняемых и заключил с ними медиативное соглашение.
Суд назначил обоим по три года ограничения свободы. Отбывать наказание в колонии они не будут. Кроме того, осужденных обязали зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработных.
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