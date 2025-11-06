Департамент полиции Карагандинской области продолжает активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, реализуя принцип "Закон и порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

5 ноября в поселке Сортировка города Караганды была проведена масштабная спецоперация сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности при содействии прокуратуры области. В ходе мероприятий задержаны двое местных жителей в возрасте 28 и 30 лет, подозреваемых в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

В арендованном доме полицейские обнаружили и изъяли свыше одной тонны прекурсоров и более 52 килограммов готового наркотического вещества Альфа-PVP. Кроме того, изъято оборудование для производства психотропных веществ, включая весы, миксеры, сушки, вакууматоры и контейнеры, используемые в незаконной деятельности. Проведённая операция позволила предотвратить выпуск на черный рынок порядка 173 тысяч доз синтетических наркотиков и пресечь вовлечение в преступную деятельность новых участников, в том числе потенциальных курьеров-закладчиков из числа гражданского населения, сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

По предварительным данным, подозреваемые арендовали дом с целью организации лаборатории и изготавливали психотропные вещества по указанию куратора, получая вознаграждение в криптовалюте. В настоящее время возбуждено уголовное дело, оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, продолжается досудебное расследование.