Двое жителей Кентау оштрафованы за незаконную добычу барита

В Туркестанской области пресечён факт незаконной добычи полезных ископаемых. По итогам рейда к ответственности привлечены двое жителей Кентау, сообщает BAQ.KZ.

Совместное рейдовое мероприятие провели управление промышленности Туркестанской области, специализированная природоохранная прокуратура и спецотряд быстрого реагирования департамента полиции по поручению Генеральной прокуратуры РК и акима области Нуралхана Кушерова.

В ходе проверки с применением современных дронов выявлена незаконная добыча барита в горной местности населённого пункта Ойык Ащисайского сельского округа города Кентау.

Установлено, что двое местных жителей осуществляли добычу твёрдого полезного ископаемого без разрешительных документов - контракта или лицензии.

Кроме того, они привлекли к работам гражданина Узбекистана в качестве нелегальной рабочей силы.

По выявленным фактам материалы направлены в отдел полиции города Кентау.

"Двое граждан привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 518 и части 2 статьи 519 Кодекса об административных правонарушениях. В отношении иностранного гражданина составлен протокол по части 5 статьи 517 КоАП, дело направлено на рассмотрение в Кентауский городской суд", - сообщили в акимате региона.

Также поднят вопрос об отзыве лицензии №3002-EL от 22 ноября 2024 года на разведку твёрдых полезных ископаемых, выданной ТОО «Меридикт».

В Министерство промышленности и строительства РК направлено официальное письмо для принятия соответствующих мер.

В ведомстве отметили, что рейды направлены на усиление контроля за незаконным использованием недр и обеспечение законного использования природных ресурсов в регионе.