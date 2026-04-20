Двое жителей Кентау оштрафованы за незаконную добычу барита

В Туркестанской области пресечён факт незаконной добычи полезных ископаемых. По итогам рейда к ответственности привлечены двое жителей Кентау, сообщает BAQ.KZ.
Совместное рейдовое мероприятие провели управление промышленности Туркестанской области, специализированная природоохранная прокуратура и спецотряд быстрого реагирования департамента полиции по поручению Генеральной прокуратуры РК и акима области Нуралхана Кушерова.
В ходе проверки с применением современных дронов выявлена незаконная добыча барита в горной местности населённого пункта Ойык Ащисайского сельского округа города Кентау.
Работали без лицензии и с привлечением иностранца
Установлено, что двое местных жителей осуществляли добычу твёрдого полезного ископаемого без разрешительных документов - контракта или лицензии.
Кроме того, они привлекли к работам гражданина Узбекистана в качестве нелегальной рабочей силы.
Нарушители привлечены к ответственности
По выявленным фактам материалы направлены в отдел полиции города Кентау.
Вопрос об отзыве лицензии
"Двое граждан привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 518 и части 2 статьи 519 Кодекса об административных правонарушениях. В отношении иностранного гражданина составлен протокол по части 5 статьи 517 КоАП, дело направлено на рассмотрение в Кентауский городской суд", - сообщили в акимате региона.
Также поднят вопрос об отзыве лицензии №3002-EL от 22 ноября 2024 года на разведку твёрдых полезных ископаемых, выданной ТОО «Меридикт».
В Министерство промышленности и строительства РК направлено официальное письмо для принятия соответствующих мер.
В ведомстве отметили, что рейды направлены на усиление контроля за незаконным использованием недр и обеспечение законного использования природных ресурсов в регионе.