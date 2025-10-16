  • 16 Октября, 02:15

Двоих маленьких пациентов спасли при помощи санавиации

Оба рейса были экстренными.

Сегодня, 01:29
АВТОР
Pixabay.com
Сегодня, 01:29
81
Фото: Pixabay.com

Экипаж вертолёта "Казавиаспас" МЧС РК совершил два вылета по линии санитарной авиации по маршруту Кокшетау — Атбасар — Кокшетау, передаёт BAQ.KZ.

Оба рейса были экстренными — требовалась срочная транспортировка детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Благодаря оперативным действиям пилотов и слаженной работе медицинской бригады пациенты были доставлены в лечебное учреждение в кратчайшие сроки.

В МЧС отметили, что вертолёты "Казавиаспас" находятся в постоянной готовности, чтобы выполнять задачи санитарной авиации и спасать жизни даже в самых отдалённых районах страны.

