Двоих мужчин унесло в Каспийское море на надувной лодке
Сотрудники МЧС спасли двух человек.
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На территории Тупкараганского района Мангистауской области помощь потребовалась двум взрослым, которых из-за сильного волнения моря на надувной лодке унесло в открытое море.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые организовали поисково-спасательные работы.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей оба человека были обнаружены в 3 километрах от берега и доставлены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
Кроме того, в соответствии со статьей 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях спасённые граждане были привлечены к административной ответственности. За нарушение правил безопасности на воде в отношении них составлены два протокола и наложены штрафы.
"Не выходите на воду при неблагоприятных погодных условиях и сильном волнении моря, не отплывайте далеко от берега на надувных лодках, обязательно используйте спасательные жилеты. Безопасность на воде - залог сохранения вашей жизни и здоровья ваших близких", - отметили в МЧС.
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