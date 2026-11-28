На территории Тупкараганского района Мангистауской области помощь потребовалась двум взрослым, которых из-за сильного волнения моря на надувной лодке унесло в открытое море.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые организовали поисково-спасательные работы.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей оба человека были обнаружены в 3 километрах от берега и доставлены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Кроме того, в соответствии со статьей 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях спасённые граждане были привлечены к административной ответственности. За нарушение правил безопасности на воде в отношении них составлены два протокола и наложены штрафы.