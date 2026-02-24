Двоих парней из Атырау подозревают в умышленном заражении ВИЧ
Им грозит наказание сроком от 5 до 10 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау полицейские задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в умышленном заражении ВИЧ других людей, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ДП Атырауской области, задержанным 23 и 28 лет. Они, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учёте с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс персон.
– Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания, – сообщили стражи порядка.
Полицейские подчеркивают: осознанное создание угрозы жизни и здоровью граждан — это тяжкое преступление. Законодательством Республики Казахстан за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших. в ДП Атырауской области подчеркивают, что по каждому факту будет дана правовая оценка. Каждый виновный понесёт ответственность в полном объёме закона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В Астане стартует набор кассиров для LRT
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине
- Столичные школьники первой смены перейдут на дистанционное обучение 24 февраля