Двоих парней из Атырау подозревают в умышленном заражении ВИЧ

Им грозит наказание сроком от 5 до 10 лет.

Сегодня 2026, 14:30
Сегодня 2026, 14:30
97
Фото: BAQ.KZ – архив

В Атырау полицейские задержали двоих молодых людей, которые подозреваются в умышленном заражении ВИЧ других людей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ДП Атырауской области, задержанным 23 и 28 лет. Они, зная о наличии у них ВИЧ-инфекции и состоя на специализированном медицинском учёте с декабря 2025 года, продолжали оказывать платные интимные услуги под видом транс персон.

– Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания, – сообщили стражи порядка.

Полицейские подчеркивают: осознанное создание угрозы жизни и здоровью граждан — это тяжкое преступление. Законодательством Республики Казахстан за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг потерпевших. в ДП Атырауской области подчеркивают, что по каждому факту будет дана правовая оценка. Каждый виновный понесёт ответственность в полном объёме закона.

 
 
 
 
 
Публикация от Атырау Облысы Полиция Департаменті (@police.atyrau)

