Трехмесячные попытки группы общественного контроля попасть в Дворец культуры им. Курмангазы в Атырау и ознакомиться с ходом реставрации остаются безрезультатными, сообщает BAQ.kz.

По данным "Ақжайық Пресс", работы, стартовавшие в июне прошлого года, ведет компания "Жалынды құрылыс", а инженерные коммуникации обновляет ТОО "AGM Service". Общая стоимость реставрации — почти миллиард тенге.

Первый и последний раз общественность побывала в здании в августе, после чего доступ для проверки был закрыт. Врио директора ДК Асхат Жахиев заявил, что все запросы должны идти через пресс-службу акимата, а мэрия оттягивает посещение под различными предлогами. Недавно общественникам сообщили, что осмотр объекта возможен только в марте, за месяц до завершения работ.

Отсутствие прозрачности вызывает вопросы о причинах закрытости и качестве реставрации, а официальных комментариев от акимата пока не поступало.