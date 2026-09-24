Дворец студентов в Алматы частично обрушился: что заявили в КазНУ

В социальных сетях появились видео с Дворцом студентов в Алматы, где, по словам пользователей, произошло обрушение. В КазНУ имени аль-Фараби прокомментировали ситуацию и рассказали о состоянии здания, передает BAQ.KZ.

«Что случилось у КазГУ? Дворец студентов почему-то разрушился. В районе пыль», – написала одна из пользовательниц Threads.

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Другие очевидцы также сообщили о сильном грохоте и столбе пыли.

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Что известно о состоянии здания

В пресс-службе КазНУ сообщили, что строительство Дворца студентов началось в 1985 году и завершилось в 1998-м. Объект долгое время оставался долгостроем, а заключительный этап строительства выполнялся хозяйственным способом.

«За почти 30 лет эксплуатации здание не подвергалось капитальному ремонту и реконструкции, что привело к естественному и очевидному износу строительных конструкций и инженерных систем», – рассказали в пресс-службе КазНУ.

В 2023 году аккредитованная организация провела обследование технического состояния здания. Эксперты выявили значительные дефекты и повреждения несущих конструкций.

В частности, были зафиксированы отсутствие части железобетонных ригелей и стен, коррозия и частичное разрушение колонн в местах соединений, крен железобетонных колонн и нарушения узлов соединения конструкций.

Кроме того, специалисты обнаружили провисание железобетонных ригелей в южной и северной частях первого этажа, разрушение теплоизоляционного слоя фасада, а также коррозию и деформацию металлических конструкций кровли.

«Из вышеизложенного следует, что Дворец студентов уже был введен в эксплуатацию с целым рядом грубейших нарушений, предусмотренных требованиями СНиП», – сообщили в пресс-службе КазНУ.

В университете подчеркнули, что большинство выявленных дефектов невозможно было определить визуально без демонтажа чистовой отделки.

В КазНУ также напомнили о землетрясениях, зафиксированных в Алматы и прилегающих районах в январе 2024 года. По данным университета, сейсмическая активность могла оказывать дополнительное воздействие на конструкции здания с длительным сроком эксплуатации и уже выявленными повреждениями.

В связи с техническим состоянием объекта университет принял решение о комплексной реконструкции Дворца студентов. При этом здание планируют сохранить и восстановить с учетом его историко-культурной и общественной значимости.

Главным приоритетом реконструкции в КазНУ назвали обеспечение конструктивной надежности здания и безопасности студентов, сотрудников и посетителей.

В университете заявили, что продолжат принимать необходимые меры по обеспечению безопасности объекта и информировать общественность о результатах обследований и дальнейших решениях.