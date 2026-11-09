Дворец Великих Моголов и буддийский монастырь: в Кабуле раскопали 2 000 лет истории

Под стенами древней крепости Бала-Хиссар в Кабуле археологи находят следы двух тысяч лет истории Афганистана, от буддийского монастыря до дворца Великих Моголов с росписями и звездообразным бассейном. Крепость хотят превратить в археологический парк с музеем.

Восстановлением крепости уже несколько лет занимается Фонд культуры Ага Хана.

AP Photo/Siddiqullah Alizai

Бала-Хиссар, что в переводе с дари означает «Высокая крепость», возвышается над старым городом на склоне горного хребта Шер-Дарваза. Веками она охраняла подступы к Кабулу и стояла на торговом пути из Индии в Центральную Азию.

«Фактически тот, кто контролировал Бала-Хиссар, контролировал Кабул и весь регион», – объяснил руководитель проекта Мустафа Нури.

В пяти раскопах нашли древние монеты, фрагменты буддийских статуй, исламскую глазурованную керамику, масляные лампы и остатки дворцов, монастырей и жилищ. Неожиданной находкой стали руины дворца эпохи Великих Моголов с фресками, подобием трона и бассейном в форме звезды, высеченным в скале.

«Мы никогда не думали, что найдем так много. Это как подводная лодка, всплывающая из океана», – рассказал археолог Бабак Рафиеи-Алави.

Один из раскопов уже достиг глубины 11 метров. По словам археолога, где ни копни, всюду что-то находишь, потому что люди жили здесь более двух тысяч лет.

Крепость не раз разрушали. Сильнее всего она пострадала в 1879 году, когда британские войска уничтожили большую часть комплекса в отместку за убийство британского посланника. На склонах до сих пор стоят ржавые советские танки.

AP Photo/Siddiqullah Alizai

Работы начались в 2018 году. Крепостные стены восстанавливают из местного камня, а новые участки специально делают отличимыми от старых, как требуют международные нормы реставрации. В проекте учатся афганские студенты-археологи, а сама работа, по словам организаторов, рассчитана на десятилетия.

Нынешние власти Афганистана заявляют, что намерены сохранять исторические памятники страны.