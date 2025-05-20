Двойная клятва: военнослужащий из Актобе попросил руки возлюбленной после присяги
Солдат в Актюбинском гарнизоне устроил романтический сюрприз.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актюбинском гарнизоне солдат сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия Военной присяги. Трогательный момент попал на видео, которое Министерство обороны опубликовало на своей странице в соцсетях, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как молодой военнослужащий, завершив церемонию присяги, подходит к девушке, становится на одно колено и делает предложение. Девушка, растроганная поступком, отвечает согласием, и пара обнимается под аплодисменты родных и сослуживцев.
Момент вызвал волну эмоций среди пользователей соцсетей:
"Дождись его - самое главное";
"Молодцы, будьте счастливы!";
"Служу тебе и Родине!".
Видео стало символом верности, не только Родине, но и любви. Пользователи отметили, что такие моменты — редкость, и пожелали молодым крепкой семьи и долгого счастья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка
- Путин сделал заявление после переговоров с Трампом
- Призванный в апреле срочник умер спустя три недели службы в Аягозе
- Три педагога погибли в ДТП: Жителя Туркестанской области судят в Костанае
- Президент Казахстана: Мы должны стать читающей страной