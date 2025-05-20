В Актюбинском гарнизоне солдат сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия Военной присяги. Трогательный момент попал на видео, которое Министерство обороны опубликовало на своей странице в соцсетях, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как молодой военнослужащий, завершив церемонию присяги, подходит к девушке, становится на одно колено и делает предложение. Девушка, растроганная поступком, отвечает согласием, и пара обнимается под аплодисменты родных и сослуживцев.

Момент вызвал волну эмоций среди пользователей соцсетей:

"Дождись его - самое главное";

"Молодцы, будьте счастливы!";

"Служу тебе и Родине!".

Видео стало символом верности, не только Родине, но и любви. Пользователи отметили, что такие моменты — редкость, и пожелали молодым крепкой семьи и долгого счастья.