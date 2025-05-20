  • 21 Мая, 07:34
  • BAIGENEWS

Двойная клятва: военнослужащий из Актобе попросил руки возлюбленной после присяги

Солдат в Актюбинском гарнизоне устроил романтический сюрприз.

Вчера, 15:35
АВТОР
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Кадр видео Вчера, 15:35
Вчера, 15:35
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Фото: Кадр видео

В Актюбинском гарнизоне солдат сделал предложение своей возлюбленной сразу после принятия Военной присяги. Трогательный момент попал на видео, которое Министерство обороны опубликовало на своей странице в соцсетях, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как молодой военнослужащий, завершив церемонию присяги, подходит к девушке, становится на одно колено и делает предложение. Девушка, растроганная поступком, отвечает согласием, и пара обнимается под аплодисменты родных и сослуживцев.

Момент вызвал волну эмоций среди пользователей соцсетей:

"Дождись его - самое главное";
"Молодцы, будьте счастливы!";
"Служу тебе и Родине!".

Видео стало символом верности, не только Родине, но и любви. Пользователи отметили, что такие моменты — редкость, и пожелали молодым крепкой семьи и долгого счастья.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 ҚР ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІ (@modgovkz)

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