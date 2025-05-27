В Мангистауской области врачи впервые успешно провели операцию на открытом сердце беременной женщине, спасая жизни сразу двух пациентов — матери и её ещё не рождённого ребёнка, передаёт BAQ.KZ.

Уникальное хирургическое вмешательство прошло в областной многопрофильной больнице, куда пациентку доставили экстренно из Жанаозена санитарной авиацией.

Женщина 1997 года рождения ожидала третьего ребёнка. После обследования у неё диагностировали острый инфекционный эндокардит митрального клапана, тяжёлую митральную недостаточность III–IV степени и лёгочную гипертензию. Жизнь пациентки находилась под угрозой, и врачи приняли решение действовать незамедлительно.

Кардиохирурги областной больницы провели телемедицинский консилиум со специалистами Национального научного кардиохирургического центра. Было решено не откладывать операцию и провести её в Мангистау — это стало первым таким опытом в регионе.

"Мы выполнили операцию по замене митрального клапана. Основная задача — сохранить жизни и здоровье сразу двух пациентов. Операция осложнялась тем, что во время вмешательства сердцебиение матери временно останавливается, а также применяются препараты, влияющие на свёртываемость крови. Всё это могло повлиять на плод", — рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Ербол Кудабаев.

Во время операции за состоянием плода непрерывно следили акушеры-гинекологи с помощью УЗИ. Благодаря слаженной работе кардиохирургов, анестезиологов, акушеров и реаниматологов операция прошла успешно. Сейчас женщина восстанавливается, её состояние стабильное, она самостоятельно передвигается, беременность продолжается.

Команду хирургов возглавили Ербол Кудабаев и Агзам Алдашев. В операции также участвовали акушер-гинеколог Юлия Досаханова и анестезиологи-реаниматологи Бакытжан Балгалыев и Маулен Жумадиллаев.

Отметим, что такие высокотехнологичные операции проводятся бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).