  • 29 Сентября, 16:46

Двойное убийство расследуют в Костанайской области

Жестокое преступление в Аулиекольском районе.

Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
Жители Костанайской области потрясены: в соцсетях распространилась информация о жутком двойном убийстве, совершённом в Аулиекольском районе, передает BAQ.KZ.

Фото: ng.kz

Вскоре информацию подтвердили официальные органы.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП региона.ная информация в интересах следствия не разглашается.

