Двойное убийство расследуют в Костанайской области
Жестокое преступление в Аулиекольском районе.
Сегодня, 16:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
25
Жители Костанайской области потрясены: в соцсетях распространилась информация о жутком двойном убийстве, совершённом в Аулиекольском районе, передает BAQ.KZ.
Фото: ng.kz
Вскоре информацию подтвердили официальные органы.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП региона.ная информация в интересах следствия не разглашается.
Самое читаемое
- История атомщика, который готовил почву для первой АЭС Казахстана
- Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции: погибли три человека
- Первый снег и штормовой ветер: синоптики предупредили 13 областей Казахстана
- Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ
- Арестован прокурор города Рудный