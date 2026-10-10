Двойной торнадо обрушился на запад Сицилии

Редкий двойной водяной смерч обрушился на побережье западной Сицилии в Италии.

Как сообщает Euronews, две вихревые колонны сформировались над морем вблизи порта Марсалы, а затем достигли побережья и направились в сторону прилегающих районов провинции Трапани.

В результате происшествия несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы.

Непогода оставила разрушения вдоль прибрежной зоны. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии.

Ранее, 24 августа, торнадо обрушился на деревню на юго-западе Франции. Тогда пострадал 41 человек, а сотни домов получили повреждения.