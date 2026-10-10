Двойной торнадо обрушился на запад Сицилии
Стихия затронула район города Марсала, после чего вихри вышли на сушу и нанесли ущерб зданиям, автомобилям и сельскохозяйственным угодьям.
10 Октября 2026, 00:12
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10 Октября 2026, 00:1210 Октября 2026, 00:12
115Фото: Euronews
Редкий двойной водяной смерч обрушился на побережье западной Сицилии в Италии.
Как сообщает Euronews, две вихревые колонны сформировались над морем вблизи порта Марсалы, а затем достигли побережья и направились в сторону прилегающих районов провинции Трапани.
В результате происшествия несколько человек получили травмы и были доставлены в больницы.
Непогода оставила разрушения вдоль прибрежной зоны. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий стихии.
Ранее, 24 августа, торнадо обрушился на деревню на юго-западе Франции. Тогда пострадал 41 человек, а сотни домов получили повреждения.
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