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Двуглавая змея заползла в дом к жителям Талдыкоргана

Казахстанцы обсуждают странную рептилию.

Сегодня, 16:11
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
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Фото: Кадр видео

Жители дачного массива "Красный камень" под Талдыкорганом обсуждают неожиданных гостей — в дом к ним якобы заползла змея с двумя головами. Видео с редкой рептилией обсуждется в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.

"Прямо домой заползают двухголовые змеи", — говорится в описании к видео.

"Мам, смотри, вот змея, про которую ты рассказывала. Вот одна голова, вот вторая", — комментируют происходящее за кадром девушки.

На кадрах действительно видно змею, у которой, на первый взгляд, две головы — одна на привычном месте, а вторая будто бы на другом конце тела.

Однако пользователи разделились во мнениях: одни считают, что это вовсе не мутация, а оптический обман.

По их словам, "вторая голова" — это хвост, форма и окраска которого имитируют голову. Такое явление называется мимикрия хвоста и используется рептилиями для отпугивания хищников.

Другие узнали в змее обычного песчаного удавчика — обитателя Средней Азии. Он не ядовит и не представляет опасности, если его не трогать. Возможно, змея приползла в поисках воды.

Третьи выражают панику и удивление:

  • "Господи, спаси и сохрани вас всех"
  • "Впервые вижу такую змею"
  • "Талдык превращается в Австралию"

В итоге все пользователи сошлись во мнениях о том, что встреча с такой гостьей не из приятных.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

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