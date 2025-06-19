Двуглавая змея заползла в дом к жителям Талдыкоргана
Казахстанцы обсуждают странную рептилию.
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Жители дачного массива "Красный камень" под Талдыкорганом обсуждают неожиданных гостей — в дом к ним якобы заползла змея с двумя головами. Видео с редкой рептилией обсуждется в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.
"Прямо домой заползают двухголовые змеи", — говорится в описании к видео.
"Мам, смотри, вот змея, про которую ты рассказывала. Вот одна голова, вот вторая", — комментируют происходящее за кадром девушки.
На кадрах действительно видно змею, у которой, на первый взгляд, две головы — одна на привычном месте, а вторая будто бы на другом конце тела.
Однако пользователи разделились во мнениях: одни считают, что это вовсе не мутация, а оптический обман.
По их словам, "вторая голова" — это хвост, форма и окраска которого имитируют голову. Такое явление называется мимикрия хвоста и используется рептилиями для отпугивания хищников.
Другие узнали в змее обычного песчаного удавчика — обитателя Средней Азии. Он не ядовит и не представляет опасности, если его не трогать. Возможно, змея приползла в поисках воды.
Третьи выражают панику и удивление:
- "Господи, спаси и сохрани вас всех"
- "Впервые вижу такую змею"
- "Талдык превращается в Австралию"
В итоге все пользователи сошлись во мнениях о том, что встреча с такой гостьей не из приятных.
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