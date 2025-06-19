Жители дачного массива "Красный камень" под Талдыкорганом обсуждают неожиданных гостей — в дом к ним якобы заползла змея с двумя головами. Видео с редкой рептилией обсуждется в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.

"Прямо домой заползают двухголовые змеи", — говорится в описании к видео. "Мам, смотри, вот змея, про которую ты рассказывала. Вот одна голова, вот вторая", — комментируют происходящее за кадром девушки.

На кадрах действительно видно змею, у которой, на первый взгляд, две головы — одна на привычном месте, а вторая будто бы на другом конце тела.

Однако пользователи разделились во мнениях: одни считают, что это вовсе не мутация, а оптический обман.

По их словам, "вторая голова" — это хвост, форма и окраска которого имитируют голову. Такое явление называется мимикрия хвоста и используется рептилиями для отпугивания хищников.

Другие узнали в змее обычного песчаного удавчика — обитателя Средней Азии. Он не ядовит и не представляет опасности, если его не трогать. Возможно, змея приползла в поисках воды.

Третьи выражают панику и удивление:

"Господи, спаси и сохрани вас всех"

"Впервые вижу такую змею"

"Талдык превращается в Австралию"

В итоге все пользователи сошлись во мнениях о том, что встреча с такой гостьей не из приятных.