Двух алматинцев арестовали на 5 суток за мат в TikTok

Двух жителей Алматы отправили под административный арест на 5 суток после публикации видео в TikTok с нецензурной бранью и оскорбительными выражениями.

Ролик выявили сотрудники управления полиции Наурызбайского района во время мониторинга соцсети. На видео двое молодых людей использовали грубую лексику, при этом сам ролик был подан как юмористический контент.

Полицейские установили личности участников и привлекли обоих к административной ответственности.

Материалы рассмотрел суд. В итоге каждого из них признали виновным и назначили по 5 суток административного ареста.

В полиции напомнили, что публичная нецензурная брань и оскорбительные выражения в информационном пространстве могут повлечь ответственность. Юмористический формат публикации не освобождает автора от ответственности за ее содержание.