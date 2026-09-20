Двух дельфинов спасли после выброса на мель у берегов Уэльса
Одному из животных потребовалась помощь спасателей, после чего его удалось вернуть в море.
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У побережья Уэльса двух дельфинов обнаружили на мелководье недалеко от Суонси. Одного из них спасателям пришлось возвращать в море.
По данным BILD, сообщение о морских млекопитающих, оказавшихся на берегу, поступило на горячую линию организации British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). Спасатели оперативно прибыли на место. К тому моменту один из дельфинов самостоятельно перебрался на более глубокий участок.
Вторым животным оказалась молодая самка. Она неоднократно переворачивалась и с трудом удерживалась в вертикальном положении. Спасатели вынесли дельфина на берег, осмотрели его, накрыли влажными тканями для защиты кожи и оказали необходимую помощь.
После этого специалисты осторожно поместили животное в воду. Они поддерживали самку, помогая ей восстановить равновесие и ориентацию.
Через некоторое время спасатели начали постепенно отходить от дельфина. Животное стало самостоятельно двигаться, проплыло по широкой дуге вокруг команды, а затем направилось в сторону глубокой воды.
После спасательной операции обоих дельфинов больше не видели. Специалисты предполагают, что животные покинули опасный участок. О произошедшем BDMLR сообщила публично только недавно.
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