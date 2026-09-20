Двух дельфинов спасли после выброса на мель у берегов Уэльса

У побережья Уэльса двух дельфинов обнаружили на мелководье недалеко от Суонси. Одного из них спасателям пришлось возвращать в море.

По данным BILD, сообщение о морских млекопитающих, оказавшихся на берегу, поступило на горячую линию организации British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). Спасатели оперативно прибыли на место. К тому моменту один из дельфинов самостоятельно перебрался на более глубокий участок.

Вторым животным оказалась молодая самка. Она неоднократно переворачивалась и с трудом удерживалась в вертикальном положении. Спасатели вынесли дельфина на берег, осмотрели его, накрыли влажными тканями для защиты кожи и оказали необходимую помощь.

После этого специалисты осторожно поместили животное в воду. Они поддерживали самку, помогая ей восстановить равновесие и ориентацию.

Через некоторое время спасатели начали постепенно отходить от дельфина. Животное стало самостоятельно двигаться, проплыло по широкой дуге вокруг команды, а затем направилось в сторону глубокой воды.

После спасательной операции обоих дельфинов больше не видели. Специалисты предполагают, что животные покинули опасный участок. О произошедшем BDMLR сообщила публично только недавно.