В Ленинградской области арестованы двое граждан Казахстана, подозреваемые в совершении диверсии, передает BAQ.KZ.

Ломоносовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух уроженцев города Тараз 2006 года рождения. Им вменяется пункт "а" части 2 статьи 281 УК РФ — диверсия, совершённая группой лиц.

По данным следствия, молодые люди проживали в Санкт-Петербурге и находились в тяжелом материальном положении. Не имея легального источника дохода, они согласились на предложение неизвестных "кураторов" за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

По указанию заказчиков подозреваемые подожгли распределительный щит базовой станции одного из операторов сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области.

После совершения преступления они попытались скрыться на такси, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов неподалёку от места происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.