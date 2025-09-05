В области Ұлытау завершено резонансное уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Жители городов Жезказган и Алматы были признаны виновными в хранении и перевозке 16 килограммов высушенной марихуаны, совершёнными группой лиц по предварительному сговору.

Преступление было раскрыто в 2025 году в результате оперативно-следственных действий, проведённых Департаментом Комитета национальной безопасности по региону. Действия фигурантов квалифицированы по пунктам 1) и 3) части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан — незаконное хранение и транспортировка наркотических средств в особо крупном размере группой лиц.

По итогам судебного разбирательства Жезказганский городской суд приговорил подсудимых к лишению свободы сроком на 8 и 9 лет. Оба наказания будут отбываться в учреждениях уголовно-исполнительной системы с ограничением свободы.