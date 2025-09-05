Двух казахстанцев осудили за крупную партию марихуаны в Ұлытау
16 кг наркотиков изъяли и отправили под суд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Ұлытау завершено резонансное уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.
Жители городов Жезказган и Алматы были признаны виновными в хранении и перевозке 16 килограммов высушенной марихуаны, совершёнными группой лиц по предварительному сговору.
Преступление было раскрыто в 2025 году в результате оперативно-следственных действий, проведённых Департаментом Комитета национальной безопасности по региону. Действия фигурантов квалифицированы по пунктам 1) и 3) части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан — незаконное хранение и транспортировка наркотических средств в особо крупном размере группой лиц.
По итогам судебного разбирательства Жезказганский городской суд приговорил подсудимых к лишению свободы сроком на 8 и 9 лет. Оба наказания будут отбываться в учреждениях уголовно-исполнительной системы с ограничением свободы.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Новые банкноты вводятся в обращение в Казахстане: Нацбанк назвал даты
- Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина
- Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве