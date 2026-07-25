Двух пассажиров сняли с рейса Алматы – Астана из-за алкогольного опьянения
Один из нарушителей также устроил скандал и нецензурно выражался.
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Двух пассажиров сняли с рейса Алматы – Астана после того, как они пришли на регистрацию в состоянии алкогольного опьянения. Один из мужчин также нарушал общественный порядок, сообщает МВД РК.
Инцидент произошел в аэропорту Алматы. Сотрудники управления полиции на транспорте сняли пассажиров с рейса на основании акта представителей авиакомпании.
Нарушителями оказались 37-летний житель Алматы и 26-летний житель Туркестанской области. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, при этом один из них выражался нецензурной бранью.
В полиции сообщили, что в отношении одного из пассажиров составили административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Поскольку аналогичное нарушение он совершил повторно, материалы направили в суд.
Второго пассажира привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям — за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
Материалы в отношении обоих мужчин переданы в суд. Окончательное решение о мере наказания примет суд.
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