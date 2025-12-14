Австралийская полиция задержала еще двух человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему на пляже Бонди в Сиднее, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, задержания были проведены после обысков в одном из домов в районе Бонниригга на юго-западе Сиднея. Отмечается, что дом принадлежал одному из нападавших. Операцию проводили сотрудники подразделения по борьбе с массовыми беспорядками.

Ранее полиция классифицировала стрельбу на пляже Бонди как террористический акт. По последним официальным данным, в результате нападения погибли 12 человек, включая одного полицейского и одного из стрелков. Еще не менее 25–29 человек получили ранения, среди них двое сотрудников полиции, находящихся в критическом состоянии.

Второй нападавший был ранен и задержан, он находится под охраной в больнице. Личность одного из стрелков установлена — им оказался Навид Акрам. На месте трагедии также был обнаружен подозрительный предмет, предположительно самодельное взрывное устройство, с которым работают сапёры.

Стрельба произошла во время праздничного мероприятия на пляже Бонди, приуроченного к празднику Ханука, в котором участвовали около двух тысяч представителей еврейской общины. Расследование продолжается.