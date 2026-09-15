Конфликт 13-летних школьников в Семее закончился ножевыми ранениями
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В Семее полиция проводит досудебное расследование после конфликта между двумя 13-летними школьниками, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По предварительной информации, после уроков двое одноклассников отправились гулять неподалеку от школы. Между подростками произошел конфликт, в результате которого один из них получил многочисленные ножевые ранения.
В Департаменте полиции области Абай сообщили, что 10 сентября в полицию поступила информация о госпитализации двух человек с телесными повреждениями.
«По данному факту проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
По итогам расследования также будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.
«Также будет рассмотрен вопрос о привлечении их законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», – добавили в полиции.
Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования.
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