Конфликт 13-летних школьников в Семее закончился ножевыми ранениями

В Семее полиция проводит досудебное расследование после конфликта между двумя 13-летними школьниками, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительной информации, после уроков двое одноклассников отправились гулять неподалеку от школы. Между подростками произошел конфликт, в результате которого один из них получил многочисленные ножевые ранения.

В Департаменте полиции области Абай сообщили, что 10 сентября в полицию поступила информация о госпитализации двух человек с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

По итогам расследования также будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

«Также будет рассмотрен вопрос о привлечении их законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», – добавили в полиции.

Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования.