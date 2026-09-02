Двух тигрят из России планируют выпустить в Казахстане весной 2027 года

Двух молодых амурских тигров, которых привезли из России для программы возвращения хищника в Казахстан, планируют выпустить в дикую природу в мае 2027 года. До этого специалисты должны решить судьбу взрослого самца, который пока остается в адаптационном вольере, пишет BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Для программы интродукции в Казахстан доставили четырех амурских тигров. Это две взрослые особи, самец и самка в возрасте трех-четырех лет, и два тигренка, которым на момент перевозки было по шесть-семь месяцев.

Первую взрослую самку выпустили в природу летом 2026 года. Сейчас специалисты следят за тем, как она осваивает территорию. От результатов этих наблюдений зависит, когда к ней сможет присоединиться самец.

Сначала посмотрят, как прижилась Умит

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что решение по взрослому самцу планируют принять к октябрю.

Выпуск амурских тигров в Казахстане - это научный эксперимент, который мы проводим впервые. Первоначально в августе была выпущена самка, мы наблюдаем за ней. Выводы будут сделаны к октябрю, и тогда мы решим, выпускать ли самца, сказал он.

Изначально предполагалось одновременно отправить в дикую природу обоих взрослых животных. Позже специалисты решили первой выпустить тигрицу. По словам Арамилева, на новой территории самки лучше формируют собственный участок обитания.

Как только тигрица создаст участок, мы выпустим в него самца. Тут все как у людей. Если тигрица понравится тигру, то он останется с ней и будет дальше строить отношения. Если нет, то уйдет на поиски другой самки, сказал он.

При этом, по словам Арамилева, конфликтов между самцом и самкой не ожидается.

Двух тигрят готовят к другому сценарию. Весной 2027 года их собираются выпускать через временный вольер. Окончательное решение примут уже в следующем году.

Двух тигрят планируют выпускать весной 2027 года, в мае. Они будут выпущены другим способом, через временный вольер. И таким образом мы сможем на территории Казахстана попробовать все возможные выпуски. Решение об этом будет приниматься в 2027 году, сообщил Арамилев.

Он надеется, что к тому времени животных оснастят ошейниками российского производства. Сейчас для наблюдения за тиграми стоят канадские устройства.

Как проходит возвращение тигров в Казахстан

Тигрица Умит стала первым животным, отправленным на волю в рамках программы возвращения тигра в его исторический ареал.

Перед выпуском Умит прошла ветеринарное обследование и поведенческие тесты. Тигрицу снабдили спутниковым GPS/GSM-ошейником, а специалисты начали постоянно отслеживать ее передвижения. Главная цель программы состоит в формировании устойчивой популяции тигров в дельте Или и Южном Прибалхашье.

Мы уже рассказывали, как Умит осваивается после выпуска. За ее маршрутами следят через GPS, фотоловушки и полевые наблюдения. Специалисты изучают следы животного и другие признаки его присутствия, не вмешиваясь в естественное поведение тигрицы.

По последним данным, Умит исследует тугайные территории, участки возле воды и естественные места обитания диких животных. Эти наблюдения сейчас становятся основанием для следующего шага программы. По ним специалисты будут решать, когда выпускать взрослого самца, а затем готовить к самостоятельной жизни двух молодых тигров.