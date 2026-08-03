В Казахстане впервые за 70 лет выпустили в дикую природу амурскую тигрицу Үміт
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31 июля на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» произошло историческое для Казахстана событие – в дикую природу впервые за более чем 70 лет выпустили амурскую тигрицу по имени Үміт, передает BAQ.KZ.
Это первый практический этап государственной программы по возвращению тигра в его исторический ареал и восстановлению популяции хищника в Казахстане.
В церемонии выпуска приняли участие министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, министр юстиции России, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, а также ученые, международные эксперты и представители природоохранных организаций.
«Сделан первый и очень важный шаг»
Министр экологии Ерлан Нысанбаев назвал выпуск тигрицы историческим событием.
«Сегодня мы стали свидетелями по-настоящему исторического события. Впервые после исчезновения тигра с территории Казахстана более 70 лет назад первый тигр вновь выпущен в его исторический ареал. Это результат многолетней работы государства, наших российских коллег, ученых и международных партнеров. Впереди предстоит большая работа по мониторингу тигров и формированию устойчивой популяции, но сегодня сделан первый и очень важный шаг», – заявил министр.
Почему тигра выпустили именно в Прибалхашье
Территория резервата «Иле-Балхаш» была выбрана не случайно.
Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически были естественной средой обитания туранского тигра – одного из крупнейших хищников Центральной Азии. Однако в середине XX века вид полностью исчез из-за уничтожения тугайных лесов, сокращения численности диких копытных животных и браконьерства.
Подготовка к возвращению тигра продолжалась более десяти лет.
За это время в Казахстане:
- создали государственный природный резерват «Иле-Балхаш»;
- восстановили кормовую базу, увеличив численность диких копытных;
- построили специальные адаптационные вольеры;
- создали необходимую инфраструктуру;
- организовали постоянный научный мониторинг.
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Как готовили тигрицу к жизни на воле
В мае 2026 года в Казахстан из России доставили четырех амурских тигров, отловленных в дикой природе: двух взрослых животных и двух тигрят.
После прибытия их разместили в специальных адаптационных вольерах.
Перед выпуском тигрица Үміт прошла ветеринарное обследование и серию поведенческих тестов. Специалисты оценили ее состояние здоровья, охотничьи навыки и реакцию на человека.
После положительных результатов было принято решение о выпуске животного в естественную среду.
Непосредственно перед выпуском тигрицу оснастили современным спутниковым GPS/GSM-ошейником.
Сейчас специалисты круглосуточно отслеживают ее передвижение и адаптацию с помощью спутникового мониторинга, фотоловушек и других современных средств наблюдения.
Что будет с остальными тиграми
Самец амурского тигра пока остается под наблюдением специалистов и проходит необходимые поведенческие испытания. Решение о его выпуске примут после подтверждения готовности к самостоятельной жизни.
Два тигренка, прибывшие в Казахстан в возрасте 6–7 месяцев, продолжат жить в адаптационных вольерах до достижения примерно 18-месячного возраста. После этого специалисты отдельно оценят возможность их выпуска в дикую природу.
Конечная цель проекта
Проект реализуется совместно Казахстаном, Россией и международными природоохранными организациями.
Главная цель программы – восстановить устойчивую популяцию тигра в дельте реки Или и южном Прибалхашье.
Справка
Туранский тигр исторически обитал в тугайных лесах Центральной Азии, включая бассейн реки Или, южное Прибалхашье и Сырдарью. В середине XX века он полностью исчез.
Современные генетические исследования показали, что амурский и туранский тигры практически идентичны. Именно поэтому мировое научное сообщество признало амурского тигра наиболее подходящим видом для восстановления популяции тигров в Центральной Азии.
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