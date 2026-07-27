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Двух туристок эвакуировали с высоты 3010 метров в алматинских горах

Во время подъема они подвернули ноги.

27 Июля 2026, 06:14
АВТОР
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МЧС РК 27 Июля 2026, 06:14
27 Июля 2026, 06:14
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Фото: МЧС РК

В Талгарском районе Алматинской области, в районе пика Букреева на высоте 3010 метров, помощь спасателей потребовалась двум туристкам 2003 и 2006 годов рождения.

Девушки совершали восхождение в составе туристической группы из 10 человек. Во время подъема они подвернули ноги и не смогли самостоятельно продолжить спуск. После поступления сообщения к месту незамедлительно выдвинулись спасатели контрольно-спасательного поста «Бутакты».

Сотрудники МЧС обнаружили туристок, эвакуировали их с горного маршрута и благополучно доставили на контрольно-спасательный пост «Бутакты», где передали родителям. В медицинской помощи девушки не нуждались.

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