Двух туристок эвакуировали с высоты 3010 метров в алматинских горах

В Талгарском районе Алматинской области, в районе пика Букреева на высоте 3010 метров, помощь спасателей потребовалась двум туристкам 2003 и 2006 годов рождения.

Девушки совершали восхождение в составе туристической группы из 10 человек. Во время подъема они подвернули ноги и не смогли самостоятельно продолжить спуск. После поступления сообщения к месту незамедлительно выдвинулись спасатели контрольно-спасательного поста «Бутакты».

Сотрудники МЧС обнаружили туристок, эвакуировали их с горного маршрута и благополучно доставили на контрольно-спасательный пост «Бутакты», где передали родителям. В медицинской помощи девушки не нуждались.