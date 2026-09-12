Двух туристов искали ночью в горах Алматы

Молодые люди 2007 и 2009 годов рождения в медицинской помощи не нуждались.

12 Сентября 2026, 11:12
АВТОР
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Скриншот видео 12 Сентября 2026, 11:12
12 Сентября 2026, 11:12
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Фото: Скриншот видео

Спасатели оказали помощь двум туристам, которые сбились с маршрута в районе пика Сатпаева в Карасайском районе.

Молодые люди находились на высоте около 4517 метров. Связь с ними удалось установить, после чего спасатели определили их местоположение и начали сопровождение.

В 05:00 специалисты Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы благополучно вывели туристов к шлагбауму турбазы «Эдельвейс». Там их уже ожидали родители.

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