Двух туристов искали ночью в горах Алматы
Молодые люди 2007 и 2009 годов рождения в медицинской помощи не нуждались.
12 Сентября 2026, 11:12
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12 Сентября 2026, 11:1212 Сентября 2026, 11:12
189Фото: Скриншот видео
Спасатели оказали помощь двум туристам, которые сбились с маршрута в районе пика Сатпаева в Карасайском районе.
Молодые люди находились на высоте около 4517 метров. Связь с ними удалось установить, после чего спасатели определили их местоположение и начали сопровождение.
В 05:00 специалисты Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы благополучно вывели туристов к шлагбауму турбазы «Эдельвейс». Там их уже ожидали родители.
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