Двух туристов искали ночью в горах Алматы

Спасатели оказали помощь двум туристам, которые сбились с маршрута в районе пика Сатпаева в Карасайском районе.

Молодые люди находились на высоте около 4517 метров. Связь с ними удалось установить, после чего спасатели определили их местоположение и начали сопровождение.

В 05:00 специалисты Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы благополучно вывели туристов к шлагбауму турбазы «Эдельвейс». Там их уже ожидали родители.