Двух участников драки возле летнего кафе в Костанае привлекли к ответственности
Конфликт произошёл в центре города. На место прибыли сотрудники полиции.
20 Сентября 2026, 19:43
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20 Сентября 2026, 19:4320 Сентября 2026, 19:43
198Фото: Скриншот видео
В центре Костаная произошла драка возле летнего кафе. Двух участников конфликта доставили в полицию и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Кадры потасовки появились в социальных сетях. На видео видно, как несколько человек участвуют в драке возле кафе. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.
В правоохранительные органы поступило обращение граждан об инциденте, после чего к месту происшествия направили наряд.
«По обращению граждан об инциденте в летнем кафе города направлен наряд полиции, который предотвратил противоправные деяния», — сообщили в полиции.
Двух участников конфликта доставили в отдел полиции. По данным ведомства, их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
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