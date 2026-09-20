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Двух участников драки возле летнего кафе в Костанае привлекли к ответственности

Конфликт произошёл в центре города. На место прибыли сотрудники полиции.

20 Сентября 2026, 19:43
АВТОР
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Скриншот видео 20 Сентября 2026, 19:43
20 Сентября 2026, 19:43
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Фото: Скриншот видео

В центре Костаная произошла драка возле летнего кафе. Двух участников конфликта доставили в полицию и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Кадры потасовки появились в социальных сетях. На видео видно, как несколько человек участвуют в драке возле кафе. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции.

В правоохранительные органы поступило обращение граждан об инциденте, после чего к месту происшествия направили наряд.

«По обращению граждан об инциденте в летнем кафе города направлен наряд полиции, который предотвратил противоправные деяния», — сообщили в полиции.

Двух участников конфликта доставили в отдел полиции. По данным ведомства, их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

 
 
 
 
 
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