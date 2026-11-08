Двух водителей арестовали на пять суток за опасный дрифт в Кызылорде

В Кызылорде двух водителей привлекли к ответственности за опасный дрифт на автомобилях BMW и Lexus. Нарушителей выявили после мониторинга социальных сетей.

На видеозаписи, обнаруженной полицейскими, видно, как водители вращают автомобили на месте. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента и доставили их в отделение. Ими оказались 20-летние жители областного центра.

В отношении нарушителей составили 13 административных протоколов. Среди выявленных нарушений — несоблюдение правил маневрирования, использование ремней безопасности, правил остановки транспортных средств, а также управление автомобилями с техническими неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.

Кроме того, водители создавали аварийные ситуации и мешали движению других участников дорожного движения. Один из них также не имел права управления транспортным средством.

По решению суда за мелкое хулиганство обоих водителей арестовали на пять суток.

В полиции напомнили об опасности подобных действий на дорогах.