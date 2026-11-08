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Двух водителей арестовали на пять суток за опасный дрифт в Кызылорде

20-летние жители города устроили рискованные манёвры на дорогах и получили 13 административных протоколов.

8 Ноября 2026, 10:30
АВТОР
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Pixabay.com 8 Ноября 2026, 10:30
8 Ноября 2026, 10:30
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Фото: Pixabay.com

В Кызылорде двух водителей привлекли к ответственности за опасный дрифт на автомобилях BMW и Lexus. Нарушителей выявили после мониторинга социальных сетей.

На видеозаписи, обнаруженной полицейскими, видно, как водители вращают автомобили на месте. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента и доставили их в отделение. Ими оказались 20-летние жители областного центра.

В отношении нарушителей составили 13 административных протоколов. Среди выявленных нарушений — несоблюдение правил маневрирования, использование ремней безопасности, правил остановки транспортных средств, а также управление автомобилями с техническими неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.

Кроме того, водители создавали аварийные ситуации и мешали движению других участников дорожного движения. Один из них также не имел права управления транспортным средством.

По решению суда за мелкое хулиганство обоих водителей арестовали на пять суток.

В полиции напомнили об опасности подобных действий на дорогах.

«Опасный дрифт и рискованные манёвры на дорогах создают угрозу жизни и здоровью окружающих. Участники дорожного движения должны соблюдать установленные правила и ответственно относиться к безопасности как своей, так и окружающих», — подчеркнули в ведомстве.

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