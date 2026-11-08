Двух водителей арестовали на пять суток за опасный дрифт в Кызылорде
20-летние жители города устроили рискованные манёвры на дорогах и получили 13 административных протоколов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылорде двух водителей привлекли к ответственности за опасный дрифт на автомобилях BMW и Lexus. Нарушителей выявили после мониторинга социальных сетей.
На видеозаписи, обнаруженной полицейскими, видно, как водители вращают автомобили на месте. Сотрудники полиции установили личности участников инцидента и доставили их в отделение. Ими оказались 20-летние жители областного центра.
В отношении нарушителей составили 13 административных протоколов. Среди выявленных нарушений — несоблюдение правил маневрирования, использование ремней безопасности, правил остановки транспортных средств, а также управление автомобилями с техническими неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.
Кроме того, водители создавали аварийные ситуации и мешали движению других участников дорожного движения. Один из них также не имел права управления транспортным средством.
По решению суда за мелкое хулиганство обоих водителей арестовали на пять суток.
В полиции напомнили об опасности подобных действий на дорогах.
«Опасный дрифт и рискованные манёвры на дорогах создают угрозу жизни и здоровью окружающих. Участники дорожного движения должны соблюдать установленные правила и ответственно относиться к безопасности как своей, так и окружающих», — подчеркнули в ведомстве.
Самое читаемое
- Меладзе назвал Астану одним из самых красивых и чистых городов
- После попытки перекрыть дорогу в Актау аким встретился с замерзающими жителями
- В Алматы задержали мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную и угрожал ей
- В Индонезии прошли митинги в поддержку и против президента Прабово Субианто
- В Алматы продавали «чужие личности» для работы в доставке и такси