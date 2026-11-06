Распродажа акций ИИ-компаний обрушила мировые биржи

Мировые фондовые рынки охватила масштабная распродажа акций технологических компаний. Инвесторы опасаются, что многомиллиардные вложения в искусственный интеллект и строительство дата-центров могут не окупиться. 5 ноября американский индекс Nasdaq рухнул на 5,5% — это стало самым сильным падением с апреля 2025 года.

По оценкам аналитиков, фондовый рынок США потерял более 3 трлн долларов капитализации. На следующий день распродажа перекинулась на азиатские рынки. Южнокорейский KOSPI по итогам торгов снизился на 6%, японские биржевые индексы также завершили день в минусе. В Европе упали котировки в Париже, Лондоне и Франкфурте.

Сильнее всего пострадали компании, связанные с искусственным интеллектом. Капитализация Nvidia сократилась более чем на 400 млрд долларов, акции Oracle подешевели на 7%, Nebius — почти на 15%, а CoreWeave — примерно на 10%. Одной из причин падения стали результаты промежуточных выборов в США, на которых победили демократы. Инвесторы опасаются, что партия будет добиваться более жёсткого регулирования технологического сектора и ограничений на строительство дата-центров.

Дополнительную тревогу вызвали предложения сенатора Берни Сандерса ввести общенациональный мораторий на строительство таких объектов. На фоне этих событий участники рынка всё чаще сомневаются, что масштабные инвестиции в ИИ-инфраструктуру принесут ожидаемую прибыль.