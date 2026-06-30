Двух женщин на лодке унесло далеко от берега в ВКО

На Бухтарминском водохранилище в районе села Сарыбел Самарского района две женщины 1993 и 1997 годов рождения отправились кататься на надувной лодке и долгое время не возвращались.

Спасатели незамедлительно приступили к поискам, обнаружили лодку и благополучно доставили женщин на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС напоминает, что перед выходом на воду обязательно оценивайте погодные условия, не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах, сообщайте близким о своем маршруте и всегда надевайте спасательный жилет.