Двух женщин задержали в области Жетысу при получении 25 млн теңге

В области Жетысу полиция расследует уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере. Ранее в социальных сетях распространилось видео, в котором сообщалось, что 18-летняя жительница области Жетысу пришла на встречу с биологическим отцом ребенка, обещавшим выплатить ей 25 млн теңге в качестве материальной помощи.

В Департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье о вымогательстве в особо крупном размере, относящемся к категории особо тяжких преступлений.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий при получении требуемой суммы в размере 25 миллионов теңге за непривлечение к уголовной ответственности с поличным задержаны две подозреваемые женщины. Они водворены в изолятор временного содержания. Вопрос об избрании меры пресечения будет рассмотрен судом", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению в интересах следствия.

Обстоятельства произошедшего и доводы сторон будут установлены в ходе расследования.