Двух жителей Алматы оштрафовали за мат в прямых эфирах TikTok

В Алматы двух пользователей TikTok привлекли к ответственности за нецензурную брань во время прямых эфиров. Нарушения выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей.

Как сообщает Департамент полиции города, в первом случае внимание правоохранителей привлекла 42-летняя женщина, которая во время трансляции, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурно перед многочисленными зрителями. Её личность установили, а суд признал виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 20 МРП.

Второй инцидент связан с 44-летним мужчиной. Во время своего прямого эфира он оскорблял пользователей и использовал нецензурную лексику. По итогам рассмотрения материалов суд также оштрафовал его на 20 МРП, что составляет 86 500 тенге. Кроме того, в отношении мужчины установили особые требования к поведению сроком на шесть месяцев.

В полиции напомнили, что публичные трансляции в социальных сетях не освобождают пользователей от ответственности за нарушения закона.