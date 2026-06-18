Двухэтажный частный дом загорелся в Петропавловске

В Петропавловске поступило сообщение о возгорании кровли двухэтажного частного дома по улице Горького. Горело потолочное перекрытие в помещении прихожей на площади 5 кв. м.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова и ликвидировали возгорание на малой площади, не допустив распространения огня на жилые помещения и соседние строения.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

МЧС призывает граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.