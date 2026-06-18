Двухэтажный частный дом загорелся в Петропавловске

Пожарные предотвратили распространение огня.

Сегодня 2026, 23:34
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 23:34
Сегодня 2026, 23:34
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Фото: Pixabay.com

В Петропавловске поступило сообщение о возгорании кровли двухэтажного частного дома по улице Горького. Горело потолочное перекрытие в помещении прихожей на площади 5 кв. м.

Пожарные подразделения МЧС оперативно прибыли к месту вызова и ликвидировали возгорание на малой площади, не допустив распространения огня на жилые помещения и соседние строения.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

МЧС призывает граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.

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