В Астане произошёл пожар в двухэтажном доме мансардного типа, передаёт BAQ.KZ.

Возгорание произошло в районе Алматы на проспекте Тауелсиздик. Огонь охватил кровлю здания с пристроенным коммерческим помещением.

Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению и не допустили дальнейшего распространения огня.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее пожар чуть не закончился взрывом в Алматинской области.