Двухэтажный дом горел на проспекте Тауелсиздик в Астане

20 Августа 2026, 17:40
АВТОР
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МЧС 20 Августа 2026, 17:40
20 Августа 2026, 17:40
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Фото: МЧС

В Астане произошёл пожар в двухэтажном доме мансардного типа, передаёт BAQ.KZ.

Возгорание произошло в районе Алматы на проспекте Тауелсиздик. Огонь охватил кровлю здания с пристроенным коммерческим помещением.

Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению и не допустили дальнейшего распространения огня.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее пожар чуть не закончился взрывом в Алматинской области.

 

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