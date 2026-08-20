Двухэтажный дом горел на проспекте Тауелсиздик в Астане
20 Августа 2026, 17:40
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20 Августа 2026, 17:4020 Августа 2026, 17:40
138Фото: МЧС
В Астане произошёл пожар в двухэтажном доме мансардного типа, передаёт BAQ.KZ.
Возгорание произошло в районе Алматы на проспекте Тауелсиздик. Огонь охватил кровлю здания с пристроенным коммерческим помещением.
Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению и не допустили дальнейшего распространения огня.
Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее пожар чуть не закончился взрывом в Алматинской области.
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