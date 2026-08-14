Пожар чуть не закончился взрывом в Алматинской области
14 Августа 2026, 07:11
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14 Августа 2026, 07:1114 Августа 2026, 07:11
144Фото: МЧС РК
В селе Байтерек Алматинской области загорелись частный жилой дом и хозяйственные постройки. Во время тушения спасатели обнаружили внутри два газовых баллона и вынесли их в безопасное место. Пожар полностью ликвидировали.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации. Причина возгорания пока устанавливается. О пострадавших не сообщается.
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