Пожар чуть не закончился взрывом в Алматинской области

14 Августа 2026, 07:11
АВТОР
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МЧС РК 14 Августа 2026, 07:11
14 Августа 2026, 07:11
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Фото: МЧС РК

В селе Байтерек Алматинской области загорелись частный жилой дом и хозяйственные постройки. Во время тушения спасатели обнаружили внутри два газовых баллона и вынесли их в безопасное место. Пожар полностью ликвидировали.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации. Причина возгорания пока устанавливается. О пострадавших не сообщается.

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