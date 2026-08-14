Пожар чуть не закончился взрывом в Алматинской области

В селе Байтерек Алматинской области загорелись частный жилой дом и хозяйственные постройки. Во время тушения спасатели обнаружили внутри два газовых баллона и вынесли их в безопасное место. Пожар полностью ликвидировали.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации. Причина возгорания пока устанавливается. О пострадавших не сообщается.