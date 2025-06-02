Сегодня на правительственном часе, посвященном новым подходам в определении трансфертов общего характера, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с резкой критикой действующей бюджетной политики и предложил кардинальные меры для повышения ответственности акимов за экономическое развитие регионов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в стране складывается тревожная ситуация: налоговые поступления падают, а зависимости регионов от дотаций только усиливаются.

"В 2024 году налоговые поступления снизились на 5,1%, а в денежном выражении это - 604 млрд тенге. Что будет с доходной частью республиканского бюджета после введения в действие Налогового кодекса, никому из живых, честно говоря, неизвестно. Мы оказались единственной страной в странах ЕАЭС, где впервые не наблюдается рост доходов к росту ВВП страны", – подчеркнул Базарбек.

Он напомнил, что в 2016 году в Казахстане было четыре региона-доноров, теперь – только три. При этом нагрузка на них выросла на 87%, или на 37 млрд тенге. Остальные 16 регионов являются дотационными, и, как отметил депутат, местные власти сознательно занижают доходы, чтобы получать больше субвенций.

"При расчете трансфертов на 2024 год доходы местных исполнительных органов были занижены в 1,3 раза – на 2,3 трлн тенге. Это откровенная хитрость", – заявил он.

В качестве примера он привел Алматы, где изъятия в республиканский бюджет превысили целевые трансферты в 2,4-2,5 раза: с 97 млрд тенге в 2016 году до 226 млрд в 2024 году.

Базарбек также указал на диспропорции в отношении столицы. Несмотря на статус донора, объем целевых трансфертов в Астану в три раза превышает объемы изъятий.

"Столица с этими целевыми трансферами превратилась в де-факто дотационный регион и донором республиканского бюджета на бумаге", - отметил он.

Особое внимание депутат уделил низкой доле собственных доходов в ряде регионов: в Туркестанской области – 17%, Жетысу – 21%, СКО – 25%, Акмолинской – 30%, Абай – 31%. По его мнению, это результат бездействия и слабой работы акимов по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса.

"Почему не приняты соответствующие меры? Я считаю лично, это не просто статистика, это значит, акимы недостаточно создают условия для инвестиций и бизнеса, недостаточно ведут борьбу с коррупцией у себя в регионах, недостаточно внедряют инновации, поддержку малому и среднему бизнесу. Мы должны кардинально поменять подходы к ответственности региональных акимов за уровень доходности их регионов и результаты в социально-экономической сфере", - отметил мажилисмен.

В связи с этим он предложил:

Ввести двухлетний испытательный срок для новых акимов с обязательной оценкой по экономическим показателям: уровень доходности, налоговая собираемость, инвестиционная активность, создание рабочих мест.

Разработать публичную карту инвестиционной и инновационной активности регионов, доступную каждому гражданину.

Создать реестр инвестиционной активности самих акимов, который будет использоваться для оценки их эффективности.

"Народ ждет радикального подхода. Только так мы можем выправить ситуацию в нашей экономике", – подытожил Базарбек.