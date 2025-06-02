1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне Караганозек – Карабас участка Караганда – Акадыр машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение. Причиной стало появление на железнодорожных путях двухлетнего ребёнка, передает BAQ.KZ.

Благодаря быстрой реакции машиниста удалось избежать трагедии. Пострадавший был оперативно доставлен родителями в городскую детскую больницу Караганды. Состояние ребёнка уточняется.

Информация о происшествии передана в Линейный отдел полиции на станции Караганда-Сортировочная.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) обращается к родителям с призывом строго следить за детьми и не допускать их нахождения вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Железная дорога — зона повышенной опасности, и любое пренебрежение мерами безопасности может привести к трагедии.

В марте поезд насмерть сбил мужчину в Петропавловске.