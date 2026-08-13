Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Астане

В Астане двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома. Малышу оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Случай произошел в минувшие выходные. По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник в спальной комнате и облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна.

«В этот момент мать находилась в другой комнате и занималась уборкой. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводится проверка», – сообщили в Департаменте полиции Астаны.

В ведомстве напомнили, что москитная сетка не является защитным ограждением и не способна выдержать вес ребенка.

Правоохранители призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на несколько минут. На окна рекомендуют устанавливать специальные блокираторы, фиксаторы и ограничители, а также убирать от них кровати, диваны, стулья и другую мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

В полиции подчеркнули, что присутствие взрослых в квартире само по себе не гарантирует безопасность ребенка, если у него остается свободный доступ к открытому окну.