Утром 21 мая в Караганде произошла трагедия, потрясшая весь район, передает BAQ.KZ со ссылкой на ekaraganda.kz. Как сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям, на проспекте Строителей из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, выпал малыш 2023 года рождения. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.

По предварительной информации, в момент происшествия ребёнок находился без присмотра взрослых. Обстоятельства трагедии выясняются.

Спасатели и медики прибыли оперативно, но, к сожалению, помочь малышу уже было невозможно.