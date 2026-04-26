Двухлетняя девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Сегодня 2026, 14:32
127Фото: МЧС РК
На пульт 112 города Шымкент поступило сообщение о том, что в Каратауском районе по улице Кудайбергенова на территории частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, в колодец упала девочка 2024 года рождения, передает BAQ.KZ.
Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели МЧС. По прибытии установлено, что глубина колодца составляет около 24 метров. Спасатели с использованием альпинистского снаряжения спустились в колодец и аккуратно извлекли ребёнка на поверхность.
Девочка была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.