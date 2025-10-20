В Алматы в Спортивном комитете – Центральном спортивном клубе армии Министерства обороны Казахстана состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги, передает BAQ.KZ.

Среди новобранцев — двукратная чемпионка мира по боксу Алуа Балкибекова, которая в этом году завоевала два "золота": в марте на чемпионате мира в сербском городе Нише (весовая категория до 50 кг) и в сентябре — в британском Ливерпуле.

Принятие присяги, по словам спортсменки, стало важным этапом в её служебной и спортивной карьере.

"Для меня большая честь носить погоны и служить в Вооружённых силах. Служба в Центральном спортивном клубе армии позволяет развиваться в спорте и представлять Казахстан на престижных международных турнирах", — сказала Балкибекова.

Вместе с ней присягу приняла призёр первенства Азии по қазақ күресі, двукратная победительница республиканских чемпионатов и Всемирных игр кочевников Бакыт Кусакбаева. Обеим спортсменкам присвоено воинское звание "рядовой".

В Министерстве обороны отметили, что армия активно поддерживает развитие спорта, а достижения воинов-спортсменов на национальном и международном уровне — показатель высокого профессионализма и преданности Родине.