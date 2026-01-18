В США задержан бывший баскетболист и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Ламар Одом, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает TMZ, экс-форвард был остановлен полицией Лас-Вегаса по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. По информации источника, Одом значительно превысил скорость и двигался с нарушением полосы движения.

Ламару Одому 46 лет. В период с 2004 по 2011 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которых дважды выигрывал чемпионат НБА — в 2009 и 2010 годах. В 2011 году баскетболист был признан лучшим шестым игроком лиги. Профессиональную карьеру он завершил в 2014 году.