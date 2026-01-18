Двукратный чемпион НБА Ламар Одом задержан в Лас-Вегасе
В 2011 году баскетболист был признан лучшим шестым игроком лиги.
Сегодня, 18:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
135Фото: Report
В США задержан бывший баскетболист и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Ламар Одом, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает TMZ, экс-форвард был остановлен полицией Лас-Вегаса по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. По информации источника, Одом значительно превысил скорость и двигался с нарушением полосы движения.
Ламару Одому 46 лет. В период с 2004 по 2011 год он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которых дважды выигрывал чемпионат НБА — в 2009 и 2010 годах. В 2011 году баскетболист был признан лучшим шестым игроком лиги. Профессиональную карьеру он завершил в 2014 году.
Самое читаемое
- Эксперты назвали реальные риски для боксера Алимханулы из-за допинг-пробы
- Трагедия в Талгаре: мужчина убил гражданскую жену
- Стадион "Кайсар-Арена" в Кызылорде пройдет проверку УЕФА весной
- Казахстанские школьники завоевали призовые места на международной олимпиаде
- Porsche и BMW массово глохнут по всей России