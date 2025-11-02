Французская прокуратура выдвинула официальные обвинения двум из пяти человек, задержанных по делу о дерзком ограблении Лувра, где были похищены ювелирные изделия на сумму около 102 миллионов долларов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в суде Парижа, под следствие попали мужчина и женщина, тогда как троих других задержанных отпустили после проведения необходимых процедур.

Согласно материалам дела, 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за кражи, обвиняется в организации преступления и участии в преступном сообществе. Его предполагаемая сообщница, 38-летняя женщина, проходит по делу как соучастница.

Эти обвинения стали продолжением расследования, в рамках которого ещё двое подозреваемых были арестованы 25 октября и официально привлечены к делу 29 октября. Среди них — 34-летний гражданин Алжира, опознанный по ДНК-следам, найденным на скутере, использовавшемся при побеге, и 39-летний таксист из пригорода Парижа.

Таким образом, общее число обвиняемых по делу достигло четырёх человек. Следствие не исключает, что за ограблением может стоять хорошо организованная преступная группа, действующая на территории нескольких стран.

Похищение ювелирных украшений из Лувра стало одной из самых громких краж последних лет во Франции и вызвало серьёзный общественный резонанс. Расследование продолжается, следователи работают над установлением всех участников преступления и местонахождения украденных ценностей.