Дым от пожаров в Индонезии добрался до Малайзии

В Индонезии природные пожары охватили более 107 тысяч гектаров. Дым уже распространился на соседнюю Малайзию, где в ряде районов воздух признали вредным для здоровья, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Сильнее всего огонь затронул шесть провинций, где много торфяников. Речь идет о Джамби, Южной Суматре, Западном Калимантане, Центральном Калимантане, Южном Калимантане и Риау.

Для тушения власти задействовали авиацию для засева облаков. В некоторых районах школы уже третий день не проводят обычные занятия.

Жители Центрального Калимантана рассказывают, что дым держится больше месяца. В отдельных местах огонь подошел близко к жилым районам, а воды для тушения становится меньше.

В Понтианаке школьников перевели на дистанционное обучение. Власти города заявили, что смог особенно заметен ночью и утром.

Отдельный пожар почти неделю бушевал в национальном парке у вулкана Бромо на острове Ява. Огонь уничтожил около 550 гектаров. Сам парк закрыт для туристов с 8 августа.

Причину возгорания пока устанавливают. По предварительной версии местных властей, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Дым от индонезийских пожаров уже дошел до малайзийского штата Саравак. В городе Сериан индекс загрязнения воздуха поднялся до 195 пунктов. Такой уровень считается вредным для здоровья.

Еще как минимум в девяти районах Саравака показатели качества воздуха вышли в неблагоприятную зону.

В этом году Индонезия переживает более продолжительный и сухой сезон на фоне сильного Эль Ниньо. Именно засуха создает условия, при которых торфяные пожары быстро распространяются и долго не затухают.