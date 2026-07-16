Дым перед финалом ЧМ: Нью-Йорк и Торонто накрыло опасным смогом
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Торонто в среду оказался городом с самым загрязненным воздухом среди крупных мегаполисов мира. Дым от лесных пожаров на северо-западе провинции Онтарио затянул небо над крупнейшим городом Канады, а затем распространился на северо-восток США, включая Нью-Йорк, передает BAQ.kz со ссылкой на reuters.
Канадские власти призвали жителей сократить время на улице и отказаться от интенсивных физических нагрузок. Министерство окружающей среды Канады оценило индекс риска для здоровья, связанного с качеством воздуха, в Торонто на уровне 10+. Это наивысшая категория – «очень высокий риск».
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Компания IQAir поставила Торонто на первое место в мировом рейтинге загрязнения воздуха. Канадский мегаполис обошел Киншасу и Дели. Нью-Йорк оказался на пятой строчке.
По прогнозам, опасные условия могут сохраняться до вечера четверга. При этом сами пожары находятся за сотни километров от Торонто и напрямую городу не угрожают. Главной опасностью остается дым, который ветер переносит на огромные расстояния.
Дым идет на Нью-Йорк
В Нью-Йорке качество воздуха также достигло нездорового уровня. Власти рекомендовали жителям меньше заниматься спортом на открытом воздухе, чаще делать перерывы и соблюдать особую осторожность людям с хроническими заболеваниями.
Национальная метеорологическая служба США предупредила, что дым может задержаться над регионом до конца недели.
«Вероятно, Нью-Йорк еще не увидел худшего. Худшие условия, возможно, впереди и для района Великих озер, севера штата и Новой Англии», – заявил исследователь Колумбийского университета Дэн Вестервельт.
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Финал ЧМ под угрозой дыма
Загрязнение воздуха вызвало особое беспокойство накануне финала чемпионата мира по футболу, который должен пройти в воскресенье на открытом стадионе в штате Нью-Джерси.
Ожидается, что матч посетят более 80 тысяч человек. Еще около 50 тысяч болельщиков планируют смотреть игру в Центральном парке Манхэттена.
В Торонто из-за дыма уже отменили фестиваль болельщиков FIFA и публичную трансляцию матча Англия – Аргентина на площади Натан-Филлипс.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что дым и плотная дымка создают нездоровые условия по всему штату. Она призвала жителей, особенно людей с заболеваниями сердца и дыхательных путей, соблюдать осторожность.
По данным правительства Канады, в среду в стране насчитывалось 835 активных лесных пожаров. Из них 112 не удавалось взять под контроль.
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С начала сезона огонь уничтожил около 1,9 миллиона гектаров территории. Большая часть пожаров сосредоточена в центральных провинциях – Манитобе, Саскачеване и Онтарио.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором поезд Canadian National движется среди огня недалеко от города Армстронг в Онтарио. Сотрудников железнодорожной компании и местных жителей эвакуировали. Движение поездов в районе Армстронга, расположенного более чем в 500 километрах к северу от Торонто, временно остановили в качестве меры предосторожности.
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