Жителям аварийной хрущевки советуют не надеяться на снос, а сделать ремонт за свой счет, передает BAQ.kz.

Трехэтажное здание по адресу Ақбұғы, 1 стоит прямо у дороги, заметно выделяясь на фоне соседних построек. Местные жители рассказывают, что неоднократно делали за свой счет ремонт, но резкий столичный климат все равно медленно разрушает фасад.

За более чем 50-летнюю историю здание сильно износилось. Снаружи, у крыши, виднеются широкие щели между плитами. Лестничные марши укрепляли дополнительными металлическими элементами, чтобы они не обвалились. Дыры прямо в подъездных плитах приходится закрывать линолеумом. Оттуда в подъезд попадают канализационные испарения.

Нина Бондарь, живущая в первом подъезде, рассказывает, что как-то у нее даже провалилась нога в одну из таких ям.

"Здание нужно сносить как ветхое. У нас и в подвале проблемы, канализация забивается. И трещины по углам. Протечки крыши постоянные. Раньше у нас и в квартире текло, но мы ремонт сделали. Пока помогло. Денег нет покупать другое жилье. Квартиру взяли по средствам", - рассказывает жительница дома.

Однако, со слов людей, сносить их акимат не спешит. По документам не хватает процентов изношенности. При этом стоящие рядом двухэтажки уже расселили. От них остались лишь стены. Такую же судьбу жителям Ақбұғы, 1 предрекали еще 10 лет назад. Но вернемся в наш дом. Три подъезда разительно отличаются друг от друга. В одном из них даже расставили цветочные горшки и повесили картины. Если бы не посторонний запах, можно было бы подумать, что проблем у местных жильцов нет.

Людям советуют собрать деньги на еще один ремонт. Но даже после визуального знакомства с проблемами дома станосится ясно, что здесь потребуется как минимум масштабная реконструкция. Этот и другие дома, которые должны пойти под снос в ближайшие месяцы мы поговорим в новом выпуске программы "Это вам не Лондон", который будет посвящен малоэтажной застройке. Не пропустите.